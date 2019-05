Topmodel-Finalistin : Model Sayana will für Frauenrechte in Indien kämpfen

Am Donnerstag geht das Finale von «Germany's next Topmodel« über die Bühne. Für Finalistin Sayana gibt es mehr als nur die Laufsteg-Glitzerwelt.

von dpa

21. Mai 2019, 13:23 Uhr

Sayana (20), Finalistin im Finale von Heidi Klums «Germany's Next Topmodel», will sich für Frauenrechte in Indien einsetzen. Immer noch würden Frauen in Indien unterdrückt, sagte die Tamilin der Deutschen Presse-Agentur. «Jede siebte Minute wird in Indien eine Frau vergewaltigt.»

Sayana wurde in Deutschland geboren, ihre Wurzeln liegen in Indien und Sri Lanka. Sie sei oft in Indien gewesen und habe die Lage dort gesehen, sagte Sayana. Auch die Mentalität der Frauen müsse sich dort ändern. Es gebe junge indische Mädchen, die auf sie hörten und stolz auf sie seien, weil sie als Inderin Karriere in Deutschland mache. «Diese Mädchen sind unsere Zukunft, sie nehmen meine Message auf.»

Sayana selbst will ihr International Business-Studium neben der Model-Karriere fortsetzen und «auf jeden Fall meinen Bachelor schaffen». Erzogen wurde auch Sayana nach eigenen Worten sehr konservativ. Ihr Freund, mit dem sie seit einem Jahr zusammen sei, habe sie erst kürzlich erstmals im Bikini sehen dürfen. Bei der «GNTM»-Staffel musste Sayana mit einem männlichen Model erotisch posieren: «Ich hatte noch nie mit einem männlichen Model geshootet.»

Neben Sayana stehen am Donnerstag im Düsseldorfer ISS Dome auch Simone (21) aus Stade und Cäcilia (19) aus Freiburg im Breisgau im Finale der 14. Staffel von Heidi Klums Casting-Show.