Einschaltquoten : «Mordkommission Königswinkel» hat die Nase vorn

Die «Mordkommission Königswinkel» hat nach Einschaltquoten betrachtet das Zeug zu einer Reihe. Der TV-Krimi, den das ZDF am Montagabend um 20.15 Uhr ausstrahlte, verfolgten 5,52 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 18,9 Prozent.

Kommissarin Bachleitner (Lavinia Wilson) und ihr Kollege Stark (Vladimir Burlakov) mussten in dem Film den Mord an einem Journalisten, der an einer Geschichte über die im Allgäu tätige italienische Mafia recherchierte, und an dessen Frau klären. Das «heute-journal» sahen im Anschluss noch 4,48 Millionen Menschen (16,3 Prozent).

Zeitgleich sahen im Ersten 3,35 Millionen Zuschauer (11,6 Prozent) die Komödie «Madame Mallory und der Duft von Curry» mit Helen Mirren, die «Tagesschau» davor hatte es allein im Ersten auf 4,75 Millionen (18,1 Prozent) gebracht. Auf dem dritten Rang am Hauptabend folgte Günther Jauch mit seinem RTL-Sommerratespiel «500 - Die Quiz-Arena», das 3,01 Millionen (10,5 Prozent) einschalteten.

Die Doppelfolge der Sat.1-Serie «MacGuyver» interessierte jeweils 1,71 Millionen Zuschauer bei 6,0 und 5,9 Prozent Marktanteil, die RTL-II-Sozialreportage «Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern» 1,48 Millionen (5,2 Prozent), die Doppelfolge der ZDFneo-Krimireihe «Inspector Barnaby» 1,29 Millionen (4,4 Prozent) sowie 1,71 Millionen (7,5 Prozent), die ProSieben-Serie «The Big Bang Theory» 1,05 Millionen (3,7 Prozent) sowie 1,30 Millionen (4,4 Prozent), die Vox-Reihe «Kitchen Impossible» 1,05 Millionen (4,2 Prozent) und die Kabel-eins-Actionkomödie «Tango & Cash» 0,81 Millionen (2,8 Prozent).

Im Schnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent vorn. Es folgt das Erste mit 11,4 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,5 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,6 Prozent), Kabel eins (3,4 Prozent), RTL II (3,2 Prozent), ZDFneo (2,7 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 11:38 Uhr