Filmproduzent : Nach Vorwürfen: Scott Rudin gibt Auszeit bekannt

Dem vielfach preisgekrönten Produzenten wird von ehemaligen Mitarbeitern Machtmissbrauch vorgeworfen. Er zieht daraus jetzt Konsequenzen.

Los Angeles | Der Erfolgsproduzent Scott Rudin (62, „No Country for Old Men“, „The Social Network“) hat nach Vorwürfen von Machtmissbrauch eine Auszeit angekündigt. Er werde von Film- und Streamingprojekten zurücktreten, teilte Rudin am Dienstag laut „Variety“ mit. „Es tut mir sehr leid, mit meinem Verhalten Leid verursacht zu haben“, zitierte das Filmblatt aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.