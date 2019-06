Einschaltquoten : Nationalelf vor einem der letzten Elsner-Filme

Erst die Frauen, dann die Männer: Fußball ist am Samstag im Fernsehen der Quotenhit. Millionen schalten aber auch eine Tragikomödie mit Hannelore Elsner ein.

von dpa

09. Juni 2019, 10:15 Uhr

Fußballspiele der Nationalmannschaften prägten den Pfingstsamstag. Am Abend wurde die Elf der Männer Quotensieger, am Nachmittag punkteten die Frauen bei der WM in Frankreich.

Mit im Schnitt 6,23 Millionen Zuschauern in der ersten Halbzeit (23,8 Prozent Marktanteil ab 20.45 Uhr) und sogar 7,9 Millionen in der zweiten Halbzeit (31,1 Prozent) ist das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weißrussland (2:0) in der EM-Qualifikation die meistgesehene Sendung gewesen. Die Elf musste ihr Spiel mit Aushilfschef Marcus Sorg absolvieren, weil Trainer Joachim Löw aus gesundheitlichen Gründen fehlte.

Viele Zuschauer interessierten sich auch für einen der letzten Filme mit der an Ostern gestorbenen Hannelore Elsner. Zusammen mit Uschi Glas und Jutta Speidel war die beliebte Schauspielerin im Ersten in der Tragikomödie «Club der einsamen Herzen» zu sehen. 4,11 Millionen schalteten die ARD ein (16,1 Prozent ab 20.15 Uhr) und sahen Elsner als abgebrannte Schlagersängerin Kiki, die nach 45 Jahren zwei frühere Freundinnen wiedertrifft.

Die anderen Sender landeten etwas abgeschlagen auf den Plätzen: Das ZDF erreichte mit dem Krimi «Friesland: Der blaue Jan» 2,88 Millionen Zuschauer (11,3 Prozent), Sat.1 mit «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1)» 1,02 Millionen (4,2 Prozent) und ProSieben mit der US-Komödie «Mädelstrip» 950.000 (3,7 Prozent).

Dahinter lagen RTL II mit dem Abenteuerfilm «In 80 Tagen um die Welt» und 880.000 Zuschauern (3,5 Prozent), Kabel eins mit der Serie «Hawaii Five-0» und 640.000 (2,6 Prozent) sowie Vox mit der Komödie «My Big Fat Greek Wedding 2» und 520.000 (2,0 Prozent).

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen startete am Nachmittag mit einem mühsamen Arbeitssieg in die Weltmeisterschaft in Frankreich. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann in Rennes sein Auftaktaktspiel in der Gruppe B mit 1:0 gegen China. Die Übertragung im Ersten verfolgten 4,38 Millionen (sehr gute 33,8 Prozent Marktanteil gegen 15 Uhr).