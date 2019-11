Dramatische Weihnachten : Netflix zeigt «Zeit der Geheimnisse»

Eine Familie trifft sich zum Weihnachtsfest an der Nordsee. Eine neue Netflix-Miniserie holt Corinna Harfouch und Christiane Paul vor die Kamera - und nimmt eine neue Zielgruppe in den Blick.

von dpa

19. November 2019, 17:37 Uhr

Dass die Adventszeit bevorsteht, merkt man nicht nur am Lebkuchen im Supermarkt. Auch im Fernsehprogramm kündigt sich langsam Weihnachten an. Der US-Streamingdienst Netflix zeigt ab Mittwoch (20. November) eine neue deutsche Serie. In «Zeit der Geheimnisse» mit den Schauspielerinnen Corinna Harfouch und Christiane Paul trifft sich eine Familie zu den Festtagen.

Die Geschichte bringt erstmal gute Voraussetzungen mit. In dem Dreiteiler geht es um mehrere Frauen, die sich im Haus der Großmutter an der Nordsee treffen. Mitten in den Dünen wird klar, dass es in dieser Familie etliche Geheimnisse gibt.

«Egal, wie weit wir versuchen, von unserer Familie wegzukommen (...) An Weihnachten müssen wir alle zurück», erzählt eine Tochter bereits zu Beginn der Miniserie. Weihnachten sei bei ihnen wie in jeder Familie. «Wir essen, wir trinken, wir machen uns gegenseitig was vor.» Dieses Jahr aber sollte es anders werden...

Die Großmutter (Corinna Harfouch) liegt im Sterben. Die Mutter (Christiane Paul) ist seit Kurzem trockene Alkoholikerin. Und die beiden Töchter (Leonie Benesch aus «Babylon Berlin» und Svenja Jung aus «Fucking Berlin») könnten unterschiedlicher kaum sein. Die Serie springt zwischen den Jahren 1989, 2004 und der Gegenwart.

Netflix zeigt mittlerweile mehrere deutsche Produktionen, etwa das Mystery-Format «Dark» und die Teenieserie «How to Sell Drugs Online (Fast)». Die neue Serie sei auch ein Versuch, mal eine andere Zielgruppe anzusprechen, sagt Drehbuchautorin und Showrunnerin Katharina Eyssen («Rate your Date»).

«Für mich war das Programm bei Netflix bisher eher für die jüngeren Leute», sagt Eyssen. Sie gucke sich zwar auch gerne Action an, jetzt solle es aber einfach mal um Charaktere und Emotionen gehen. «Unsere Serie jetzt könnte meine Mutter genauso gucken wie meine Cousine.»

Tatsächlich hat der Dreiteiler was von Sonntagabendfernsehen. «Zeit der Geheimnisse» ist ein bisschen Komödie, ein bisschen Drama, ein klein wenig Krimi. Die Charaktere sind gut angelegt, aber sie haben in den drei Folgen kaum Raum. In kurzer Zeit passiert doch arg viel, inklusive eines Kurzabrisses deutscher Geschichte.

Das reetgedeckte Haus, das im Film als wichtige Kulisse auftaucht, steht übrigens nicht in Deutschland. Sie seien viele Kilometer Nordseeküste abgefahren. «Deutschland. Dänemark. Holland», sagt Eyssen. In Deutschland sei viel davon Naturschutzgebiet, das Haus hätten sie schließlich in Dänemark gefunden.