Dritte Runde : Neue Staffel «nuhr ab 18» am Start

Dieter Nuhrs Nachwuchs-Comedy-Show «nuhr ab 18» geht in die dritte Staffel. Das Erste zeigt sechs neue Folgen mit jungen Comedians, die den Sprung auf die ARD-Bühne wagen.

Start ist am Donnerstag, 13. Juli. Wie bisher bleibt es bei einer Mischung aus Stand-up, Poetry Slam und Musik-Comedy. Auch die Jungs der Band Onkel Berni sind weiterhin dabei. Neu ist die Sendezeit um 22.45 Uhr, außerdem wird «nuhr ab 18» eine Viertelstunde länger und kommt nun auf 45 Minuten, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Montag mitteilte, der die Sendung für das Erste produzieren lässt.

Neu ist auch der ein oder andere Feinschliff am Programm: Zum Beispiel stellt sich Dieter Nuhr dem Nachwuchs und klärt mit einem jungen Comedian Auge in Auge entscheidende Fragen des Lebens. In der ersten Sendung hat Dieter Nuhr Salim Samatou, Christiane Olivier, Tino Bomelino und Zymny zu Gast.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 14:16 Uhr