Auszeichnung : Nick Nolte wird mit einem Hollywood-Stern geehrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Nov.2017 | 08:09 Uhr

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Nick Nolte erhält mit 76 Jahren eine weitere Auszeichnung. Am kommenden Montag (20. November) soll der Schauspieler auf dem berühmten «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood seine Sternen-Plakette enthüllen.

Nach Mitteilung der Veranstalter am Montag handelt es sich um den 2623. Stern auf dem Hollywood Boulevard. Als Gastsprecher wird US-Regisseur Gavin O’Connor (53) erwartet, der Nolte in der Rolle eines Ex-Alkoholikers in dem Film «Warrior» (2012) vor die Kamera holte.

Diese Nebenrolle brachte Nolte seine dritte Oscar-Nominierung ein. Zuvor war er 1992 für seine Hauptrolle in dem Drama «Herr der Gezeiten» an der Seite von Barbra Streisand nominiert. Als Kleinstadt-Sheriff Wade Whitehouse in dem Film «Der Gejagte» (1999) hatte er eine weitere Gewinn-Chance.

Derzeit ist Nolte als früherer US-Präsident in der TV-Serie «Graves» zu sehen. Auf der Leinwand spielte er zuletzt an der Seite von Robert Redford in der Buddy-Komödie «Picknick mit Bären» (2015) und mit Liam Neeson in dem Action-Thriller «Run All Night» (2015) mit. Im kommenden Januar will er seine Autobiografie mit dem Titel «Rebel» veröffentlichen.

Hollywood Walk Of Fame