Auszeichnung : Nina Hoss erhält Filmpreis «Europa»

Die Schauspielerin Nina Hoss kommt Ende Oktober als Stargast zum Internationalen Filmfestival nach Braunschweig. Die 42-Jährige, bekannt aus Filmen wie «Die weiße Massai» und «Das Mädchen Rosemarie», soll auch den mit 15 000 Euro dotierten Filmpreis «Europa» bekommen. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Die gebürtige Stuttgarterin erhält die Auszeichnung für ihre darstellerischen Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur. Zu den Preisträgern gehörten in den vergangenen Jahren Filmgrößen wie der Ire Brendan Gleeson und der Däne Mads Mikkelsen.

Für den sechstägigen Filmwettbewerb im Oktober kündigten die Veranstalter 274 Produktionen aus 42 Ländern an. In das Rennen um den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis «Der Heinrich» für europäische Debüt- und Zweitfilme gehen zehn Produktionen. Der Gewinnerfilm wird am 21. Oktober bekannt gegeben.

