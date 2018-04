Krimiserie : Nur ein «Tatort» aus Münster für 2018 geplant

Die «Tatort»-Kommissare aus Münster gehören zu den beliebtesten Ermittlern der Krimireihe. Fans von Thiel und Boerne müssen in diesem Jahr aber stark sein.

von dpa

05. April 2018, 07:54 Uhr

Das «Tatort»-Duo aus Münster ist ein Quotengarant, 2018 aber voraussichtlich nur mit einem neuen Krimi im Ersten zu sehen.

Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln in ihrem jüngsten Fall «Schlangengrube» nach jetzigem Stand das nächste Mal am 27. Mai, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mitteilte.

Bereits in Planung seien zwei weitere Folgen aus Münster, die noch im Herbst beziehungsweise Winter 2018 gedreht werden sollen. Wann sie zu sehen sein werden, stehe noch nicht fest. Ein Sendetermin noch in diesem Jahr dürfte allerdings schwierig werden.

Bekanntgegeben werden die Ausstrahlungstermine in aller Regel erst mit sechswöchigem Vorlauf. In den vergangenen Jahren gab es stets zwei Münster-«Tatorte». Der jüngste Fall «Gott ist auch nur ein Mensch» im November hatte rund 12,89 Millionen Zuschauer.

Bei «Fangschuss» im April 2017 übertrafen Prahl und Liefers sich selbst: Im Schnitt rund 14,56 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Episode - die beste «Tatort»-Quote der vergangenen 25 Jahre.