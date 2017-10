Auf dem Green : Obama spielt Golf mit Argentiniens Präsident Macri

vergrößern 1 von 1 Foto: Presidencia 1 von 1

Seit er aus dem Weißen Haus ausgezogen ist, hat der frühere US-Präsident Barack Obama mehr Zeit für seine Hobbys. Am Samstag spielte er mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri ganz entspannt eine Runde Golf.

Die beiden Männer maßen sich zunächst im Buenos Aires Golf Club auf dem Green und zogen sich dann zu einer «privaten und informellen» Zusammenkunft in Macris nahegelegene Residenz zurück, wie die Zeitung «La Nación» berichtete.

Obama nahm in Argentinien am Gipfel für eine grüne Wirtschaft teil. «Macri verbindet Argentinien wieder mit der Weltgemeinschaft und treibt das Wirtschaftswachstum voran», sagte der Ex-Präsident (2009 - 2017) bei der Konferenz in Córdoba. «Es ist lebenswichtig für Argentinien, seine Führungsrolle in der Region und auf internationaler Ebene beizubehalten und auszubauen.»