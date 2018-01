Neues aus Hollywood : Octavia Spencer in Jury beim Sundance-Festival

Robert Redford gründete das Sundance Festival. Hier im Winter in Utah laufen Indie-Filme.

von dpa

17. Januar 2018, 11:28 Uhr

Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer (47, «The Help») gehört in diesem Jahr zur Jury beim Sundance-Festival (18.-28.1.).

Wie die Veranstalter des größten US-Filmfests für unabhängige Produktionen bekanntgaben, sind auch die Schauspieler Jada Pinkett Smith («Girls Trip») und Michael Stuhlbarg («Call Me By Your Name») und der schwedische Regisseur Ruben Östlund («The Square») unter den 24 Juroren. Zum Ende des von Robert Redford gegründeten Festivals im US-Staat Utah werden 28 Filmpreise vergeben.