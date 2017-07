ARD-Telenovela : Oliver Petszokat kehrt zurück zu «Rote Rosen»

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Oliver Petszokat (38), besser bekannt als Oli P., ist voraussichtlich ab Anfang September für vier Wochen in der ARD-Telenovela «Rote Rosen» zu sehen. Das teilte das Erste mit.

Als René Siegel kauft er ein Hausboot, das Carla Saravakos (Maria Fuchs) für ihr Restaurant nutzen möchte. So wie Carla sich in die neue Location verliebt, verliebt René sich in die Gastronomin. Deren Mann Torben träumt derweil von romantischen Sonnenuntergängen auf dem Wasser.

Der Schauspieler («GZSZ») und Sänger («Flugzeuge im Bauch») stand bereits im vergangenen Jahr als Tanzlehrer für die Telenovela vor der Kamera.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 16:21 Uhr