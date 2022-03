Kriminalität : Oliver Pocher nach Attacke: Fürchte irreparable Schäden

Es gehe ihm nach der Attacke „den Umständen entsprechend gut“. Allerdings sei sein Ohr „ziemlich angeschlagen“, sagte Oliver Pocher.

TV-Moderator Oliver Pocher hat nach dem Schlag gegen seinen Kopf am Rande eines Boxkampfes in Dortmund nach eigenen Worten gesundheitliche Probleme mit dem Ohr. Es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“ und er habe seinen Humor nicht verloren, sagte der 44-Jährige in einem Instagram-Video. Allerdings berichtete er, dass er beim Arzt gewesen sei - se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.