Historiendrama : Olivia Colman und Colin Firth drehen «Mothering Sunday»

Sie gehören zu den ganz großen Stars des britischen Films: Olivia Colman und Colin Firth. Für ein Historiendrama stehen sie jetzt gemeinsam vor der Kamera.

von dpa

26. Juni 2020, 06:48 Uhr

Die britischen Oscar-Preisträger Olivia Colman (46, «The Favourite - Intrigen und Irrsinn») und Colin Firth (59, «The King’s Speech») werden in dem starbesetzten Historiendrama «Mothering Sunday» Hauptrollen übernehmen.

An ihrer Seite spielen die Nachwuchsstars Josh O'Connor (30, «The Crown») und Odessa Young (22, «Celeste») mit, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten. Die französische Regisseurin Eva Husson («Girls of the sun») will in diesem Herbst drehen.

Die Liebesgeschichte spielt am Muttertag im Jahr 1924 in England. Sie erzählt die Verwicklungen einer jungen, verwaisten Haushälterin, die eine Romanze mit dem Nachbarssohn eines reichen Ehepaares unterhält. Die Vorlage «ist ein Höhepunkt von Allem, von dem ich im Leben besessen bin: Literatur, Sinnlichkeit und echtes Kino», erklärte Husson in einer Mitteilung.

