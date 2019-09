Musikalisches Vorbild : Olli Dittrich ließ sich von Otto inspirieren

Ihr Stil ist sehr unterschiedlich, aber Olli Dittrich und Otto Waalkes haben auch gemeinsame Wurzeln.

von dpa

30. September 2019, 10:51 Uhr

Der Comedian und Schauspieler Olli Dittrich (62) hat sich als Teenager bei seinem Berufswunsch von Komiker Otto Waalkes (71) inspirieren lassen. «Ich war als 16-Jähriger in Hamburg in einer Musiker-Wohngemeinschaft, in der Otto häufig Gast war», sagte Dittrich in der Fernsehsendung «Die Pierre M. Krause Show» des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden.

«Er hat sich mit seiner Gitarre neben mich aufs Sofa gesetzt und hat Beatles-Lieder und Songs von Simon & Garfunkel gespielt.» Davon habe er sich anstecken lassen. «Ich wollte ernsthafter Musiker werden.» Geschafft habe er das nicht.

Musikalisch erfolgreich war Dittrich, der in Hamburg lebt, in den 1990er Jahren neben Wigald Boning (heute 52) als Teil des Nonsens-Musik-Duos Die Doofen. Mit seiner aus dem Fernsehen bekannten Kunstfigur «Dittsche» geht er vom 25. Oktober an deutschlandweit auf Bühnentour. Die «Pierre M. Krause Show» mit ihm wird am Dienstag, 1. Oktober, um 23.30 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.