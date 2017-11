Inmitten einer Verschwörung : «Operation Duval»: Polit-Thriller mit François Cluzet

von dpa

20.Nov.2017

In seinem ersten Spielfilm, «La mécanique de l’ombre» (Originaltitel) berichtet uns Regisseur Thomas Kruithof von einem Mann mittleren Alters, der vor einiger Zeit unter einem schweren Burn-out gelitten, zudem eine Alkoholsucht hinter sich gebracht hat.

Als Arbeitsloser nun nimmt dieser Duval das Jobangebot eines ominösen Mannes an: In einer leerstehenden Wohnung soll er Telefongespräche transkribieren. Und zwar mit einer Schreibmaschine. Bald befindet sich Duval inmitten einer Verschwörung. Verkörpert wird der Protagonist vom Franzosen François Cluzet - bekannt aus Filmwerken wie dem so erfolgreichen «Ziemlich beste Freunde» oder dem humorvollen Drama «Der Vater meiner besten Freundin».

Operation Duval, Frankreich/Belgien 2016, 91 Min., FSK ab 12, von Thomas Kruithof, mit François Cluzet, Sami Bouajila, Denis Podalydès,

