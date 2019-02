Deutsche Kinocharts : Oscar-Gewinner «Green Book» rückt auf Drei vor

Das Antirassismus-Drama von Regisseur Peter Farrelly rückt vor, doch ein Animationsfilm verteidigt den ersten Platz.

von dpa

25. Februar 2019, 14:45 Uhr

Auch in seiner dritten Einspielwoche behauptet sich der Animationsfilm «Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt» an der Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts. Dafür genügten 213.680 Besucher zwischen Donnerstag und Sonntag, wie Media Control am Montag berichtete.

Der Oscar-Gewinner «Green Book - Eine besondere Freundschaft» verbesserte sich vom fünften auf den dritten Platz. 88.823 Zuschauer sahen das Antirassismus-Drama von Regisseur Peter Farrelly, das in der Nacht zum Montag in Hollywood zum besten Film gekürt worden war.

Auf Platz zwei steht unverändert das Actionabenteuer «Alita: Battle Angel» mit 133.959 Besuchern. Von Drei auf Vier rutscht «Club der roten Bänder - Wie alles begann» ab (74.399). Fünfter ist das Animationsabenteuer «The Lego Movie 2» (59.952).