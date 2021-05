Schauspielerin : Oscar-Gewinnerin Olympia Dukakis gestorben

Ihr Markenzeichen waren die raue Stimme und die Rollen zwischen Lebensüberdruss und Welterfahrenheit: Mit 89 Jahren ist die Oscar-Gewinnerin Olympia Dukakis nun gestorben.

New York | Die Oscar-Preisträgerin Olympia Dukakis („Mondsüchtig“) ist am Samstag im Alter von 89 Jahren in New York gestorben. Das berichteten übereinstimmend US-Medien. Der Bruder der Schauspielerin, Apollo Dukakis, schrieb bei Facebook: „Nach vielen Monaten schwindender Gesundheit ist sie endlich in Frieden und vereint mit ihrem (2018 gestorbenen Mann) Lou...

