„The Snail and the Whale“ : Oscar-Hoffnung für deutschen Kurzfilm-Regisseur Max Lang

Für den animierten Kurzfilm „The Snail and the Whale“ könnte der Regisseur Max Lang einen Oscar erhalten. Die Trophäen werden am 25. April verliehen.

Beverly Hills | Der deutsche Filmemacher Max Lang kann sichHoffnungen auf einen Oscar in der Sparte „Animierter Kurzfilm“machen. Gemeinsam mit Daniel Snaddon schaffte es das Regie-Duo mit dem Trickfilm „The Snail and the Whale“ in die Vorauswahl von zehn Oscar-Kandi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.