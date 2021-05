Wegen Pandemie : Ottfried Fischer verschiebt die kirchliche Hochzeit

Eigentlcih wollten Ottfried Fischer und seine Frau Simone in diesem Mai kirchlich heiraten und groß feiern, aber coroanbedingt wird die Sause nun verschoben.

Passau | Kabarettist Ottfried Fischer (67) und seine Frau Simone haben ihre kirchliche Hochzeit in das kommende Jahr verschoben - schließlich soll es ein großes Fest mit vielen Gästen werden, wie das Paar am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Unter Corona-Bedingungen wäre das nicht möglich. „Man will ja tanzen und auch mal den Tisch wechseln“...

