Britischer Sänger : Paul Weller bekennt sich mit 63 zum „Fat Pop“

Paul Weller ist seit gut 40 Jahren als Sänger und Songschreiber ein Britpop-Phänomen, doch seine Kreativität scheint nicht zu erlahmen. Heute feiert er Geburtstag.

Berlin | Seine Fans nennen Paul Weller liebevoll „Modfather“ oder sogar „Godfather of Britpop“. Zumindest auf der Insel ist dieser gertenschlanke, stets elegant gekleidete Engländer eine lebende Legende. Gerade erst in der letzten Woche ist sein neues, nach offizieller Zählung 16. Soloalbum mit dem programmatischen Titel „Fat Pop“ erschienen. An diesem Dien...

