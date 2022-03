Sängerin : Pop-Phänomen Lady Gaga wird 36

Joel C Ryan

Joel C Ryan

Ob eingängige Pophymnen oder Jazz-Standards. Lady Gaga ist eine der vielseitigsten Künstlerinnen ihrer Generation. Heute wird sie 36.

Mit provokanten Auftritten und schrillen Kostümen präsentiert sich Lady Gaga gerne in der Öffentlichkeit. So posierte sie schon in einem Kleid aus rohem Fleisch und schlüpfte auf dem roten Teppich aus einem Ei. Doch die Musikerin stellt auch ihr vielseitiges künstlerisches Talent unter Beweis und feiert mittlerweile ihre weltweiten Erfolge nicht nur au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.