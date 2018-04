Begeisterung in Down under : Prinz Charles beim Australien-Besuch bejubelt

Foto: Dan Peled 1 von 4

Inn Australien finden zur Zeit die Commonwealth-Spiele statt. Ein guter Grund für Camilla und Charles, dem Land einen Besuch abzustatten. von dpa

04. April 2018, 09:52 Uhr Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla sind zum Auftakt eines offiziellen Besuchs von etwa tausend königstreuen Australiern bejubelt worden. Das Paar wurde am Mittwoch in Brisbane von fähnchen-schwenkenden Fans begrüßt. In der Großstadt an der australischen Ostküste finden bis Mitte April die Commonwealth-Spiele statt, eine Art Olympiade für Großbritannien und frühere Kolonien. Für den 69-Jährigen, der als König vermutlich irgendwann einmal auch Staatsoberhaupt von Australien sein wird, ist es bereits der 16. Aufenthalt auf dem Kontinent. zur Startseite Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:









