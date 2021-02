Britisches Königshaus : Prinz Charles besucht Vater Prinz Philip im Krankenhaus

Der Klinikaufenthalt ist "reine Vorsichtsmaßnahme". Doch Beobachter hatten sich zuletzt besorgt über den Gesundheitszustand von Prinz Philip gezeigt. Nun hat Prinz Charles seinen 99 Jahre alten Vater besucht.

London | Der britische Thronfolger Prinz Charles hat seinen Vater Prinz Philip am Samstag im Krankenhaus besucht. Der 72-Jährige hielt sich am Nachmittag für rund eine halbe Stunde in der Londoner King Edward VII-Klinik auf, wie britische Medien berichteten. ...

