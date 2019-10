Britisches Königshaus : Prinz Harry und Herzogin Meghan beenden Afrika-Reise

Prinz Harry und seine Frau Meghan sind nicht mehr in Afrika unterwegs. Auf ihre Reise hatten sie auch ihren Sohn Archie mitgenommen.

von dpa

03. Oktober 2019, 14:51 Uhr

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben am letzten Tag ihrer Reise in Südafrika Graça Machel, die Witwe des ehemaligen Präsidenten und Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela, getroffen.

Die 73-Jährige war in ihrem Heimatland Mosambik Politikerin und setzt sich heute stark für Bildung und Frauenrechte ein.

Außerdem trafen sich der britische Prinz und die Herzogin am Mittwoch mit Staatschef Cyril Ramaphosa und seiner Frau Tshepo Motsepe, denen sie ein Geschenk überreichten. In ihrer letzten Rede vor der Abreise sagte Meghan, sie habe von den Menschen in Südafrika gelernt, dass jeder Mensch, egal wie «wir uns nach Ethnie, Glauben, Klasse oder Status aufteilen», Wert besitze und es verdiene, respektiert zu werden.

Noch am Mittwochabend sollten die Royals nach London zurückkehren. In ihrer Heimat wartet auf sie eine juristische Auseinandersetzung mit der britischen Boulevardpresse, nachdem eine Zeitung einen privaten Brief Meghans an ihren Vater veröffentlicht hatte.

Die Afrika-Reise führte Harry, Meghan und den fünf Monate alten Sohn Archie zunächst in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt, danach flog der Prinz allein nach Botsuana, Angola und Malawi, während der Rest seiner Familie in Südafrika blieb.