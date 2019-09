Afrika-Reise : Prinz Harry unterwegs auf Dianas Spuren

Mit dem kleinen Archie im Schlepptau begibt sich das britische Traumpaar Harry und Meghan auf die erste gemeinsame Afrikareise. Für Prinz Harry dürfte es hochemotional werden.

von dpa

23. September 2019, 11:33 Uhr

In Angolas Minenfeldern rund um Dirico, im Südosten des afrikanischen Landes, steht alles bereit für royalen Besuch. In einem Camp der Sprengmeister der britischen Wohltätigkeitsorganisation Halo Trust wird Prinz Harry selbst am kommenden Freitag (27.9.) eines der tödlichen Kriegsrelikte zerstören, die nach einem jahrelangen blutigen Konflikt noch immer zu Tausenden im Boden des Landes schlummern.

Bei seiner am Montag (23.9.) beginnenden jüngsten Afrikareise begibt sich der Herzog von Sussex, so sein offizieller Titel, nicht nur auf explosives, sondern auch auf hochemotionales Terrain. Denn er wandelt dabei auf den Spuren seiner bei einem Unfall verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana.

Im Januar 1997 schritt sie mit einer Splitterschutzweste und einem Schutzvisier vor dem Gesicht durch ein gesichertes Minenfeld bei der Stadt Huambo. Die Bilder von ihr gingen um die Welt und machten auf das Problem aufmerksam, das auch heute noch für die Bevölkerung ein enormes Problem darstellt. Prinz Harry (35) wird denselben Ort mit demselben Sprengmeister besuchen, der seine Mutter einst begleitete. Das Orthopädie-Zentrum für die vielen von Minen verstümmelten Menschen, das Diana einst besuchte, soll nun nach ihr benannt werden - eine späte Verbeugung vor ihrem Engagement für einen Minen-Bann.

Harry will den Stab seiner Mutter aufnehmen und ein neues Halo-Trust-Projekt starten. Zugleich will er sich davon überzeugen, wie in der einst hochgefährlichen Region um Huambo nach der Beseitigung der Landminen heute wieder die Normalität des Alltags eingekehrt ist.

Das südliche Afrika ist in den vergangenen 20 Jahren zu seiner zweiten Heimat geworden, schrieb Prinz Harry im Vorfeld seiner jüngsten Reise auf den Kontinent. Seit dem 13. Lebensjahr war er regelmäßig dort, machte eine Art Praktikum in den Bergen Lesothos, engagierte sich in verschiedenen Umwelt- und Tierschutzprojekten der Region und ist Schirmherr einer Organisation, die sich in Botsuana für den Schutz der Nashörner einsetzt.

Auch diesmal stehen diverse Umweltprojekte auf dem Programm. Während seine Frau mit dem kleinen Archie im Umfeld von Kapstadt bleibt und dort an diversen Veranstaltungen teilnimmt, wird Harry neben Angola die Staaten Botsuana und Malawi besuchen. Von der Rangerausbildung bis zu einem grenzüberschreitenden Nationalpark-Projekt reicht die Spanne. Dennoch wird diesmal alles anders sein, wenn er am Montag in der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt seine zehntägige Reise beginnt - nicht nur, weil Archie Harrison Mountbatten-Windsor, der kleine Sohn von Harry und Meghan (38), dabei sein wird.

Denn es ist die erste offizielle Reise der jungen Familie überhaupt, teilte der Palast mit. Ob es Zufall ist? Britische Medien spekulieren jedenfalls, dass Harry und Meghan zeitweise Großbritannien verlassen und nach Afrika ziehen könnten. Denn dieser Kontinent hat es Harry wie auch Meghan angetan. Sie unterstützen dort Projekte. Und bei einer Afrikareise waren sich die beiden nach eigenen Angaben näher gekommen. «Wir kampierten unter den Sternen», schwärmte der Prinz.