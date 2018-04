Britisches Königshaus : Prinz Philip nicht beim Ostergottesdienst der Royals dabei

Wie geht es Prinz Philip, der nicht an der Ostermesse teilnahm? Angeblich hat der Mann von Königin Elizabeth Probleme mit der Hüfte. Offiziell bestätigt aber wurde das nicht. Dennoch war die Queen nicht allein beim Gottesdienst.

von dpa

01. April 2018, 15:47 Uhr

Beim Ostergottesdienst der Royals auf Schloss Windsor hat am Sonntag Prinz Philip gefehlt. Bereits in den Tagen zuvor war der 96-Jährige nicht gesehen worden.

Er soll nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA Probleme mit der Hüfte haben. Der Buckingham-Palast wollte das auf Anfrage nicht kommentieren.

Prinz Philip ist bereits im vergangenen Sommer in Rente gegangen und begleitet Königin Elizabeth II. seitdem nur noch selten zu Terminen.

Die 91-jährige Queen nahm gut gelaunt am Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle teil. In dieser Kirche werden ihr Enkel Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin Meghan Markle (36) am 19. Mai heiraten. Die beiden waren nicht beim Gottesdienst dabei. Der Kensington-Palast bezeichnete ihre Wochenendpläne als privat.

Am Ostergottesdienst nahmen auch Prinz William und die hochschwangere Herzogin Kate teil. Sie erwartet im Laufe des Aprils ihr drittes Kind. Ob Prinz George und Prinzessin Charlotte ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen, ist noch nicht bekanntgegeben worden.