Royals : Prinz Philip „vorsorglich“ im Krankenhaus

Abgeschottet haben die Queen und ihr Ehemann den größten Teil der Pandemie-Zeit verbracht. Nun ist Prinz Philip ins Krankenhaus eingeliefert worden - dem Palast zufolge eine Vorsichtsmaßnahme.

London | Prinz Philip, der Ehemann von Queen Elizabeth II., ist in eine Klinik eingeliefert worden. Der Herzog von Edinburgh (99) sei auf Anraten seiner Ärzte am Dienstagabend „vorsorglich“ in das private King-Edward VII-Krankenhaus in London gebracht worden,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.