Musiker, Tänzer, Schauspieler : Promi-Geburtstag vom 13. August 2017: Gil Ofarim

Tango, Cha-Cha-Cha oder Freestyle - Gil Ofarim, der heute 35 Jahre alt wird, ist nicht nur ein guter Sänger, der Musiker kann auch richtig gut tanzen. Und obwohl Vanessa Mai favorisiert war, konnte er sich in diesem Jahr im Finale von «Let's Dance» gegen den Schlagerstar durchsetzen.

Dabei stand die Sendung für ihn unter keinem guten Stern: Zeitweise konnte er nur unter starken Schmerzen tanzen, nachdem er sich am Fuß verletzt hatte. Noch schwerer kam die Krankheit seines Vaters Abi Ofarim zum Tragen. Wegen einer Lungenentzündung kam dieser auf die Intensivstation und wurde sogar ins künstliche Koma versetzt.

Lange Zeit hatte Gil Ofarim überlegt, ob er an der Show überhaupt teilnehmen sollte. Aber danach gab es nur eines für ihn: Er wollte für seinen Vater, dem es inzwischen wieder besser geht, unbedingt «Let's Dance» gewinnen - und das ist dem Publikumsliebling grandios gelungen.

Als Musiker hatte er zuvor in der Castingshow «The Voice Of Germany» bereits gezeigt, dass mit ihm immer noch zu rechnen ist. Dabei liegen seine Anfänge weit zurück: Gil Ofarim war mit einer Foto-Love-Story in der Jugendzeitschrift «Bravo» zum Teenie-Star geworden. Mit seinem schönen, langen Haar und einigen Hit-Songs wie wie «Never Giving Up Now» oder «If You Only Knew» machte er in den 90er Jahren die Mädchen verrückt. Damals war er gerade mal 15 Jahre alt und kam mit seiner leicht schüchternen Art gut an.

Später trat er sogar mit seiner Band im Vorprogramm von Jon Bon Jovi auf oder sang die Titelsongs für einige Disney-Filme. In Asien und Australien war er ein Superstar, der große Fußballstadien füllte.

Ganz so berühmt wie sein Vater, der in den 60er Jahren im Gesangsduo Esther & Abi Ofarim mit seiner ersten Frau zum Star wurde, ist Gil Ofarim zwar noch nicht geworden, aber er ist seinen eigenen Weg gegangen. Und dazu gehört auch die Schauspielerei. Ofarim-Fans können sich jetzt schon auf Weihnachten freuen, wenn im TV die Märchenverfilmung «Das Wasser des Lebens» zu sehen sein wird.

Und so fällt Gil Ofarims Zwischenbilanz erfolgreich aus: «Ich bin ein zufriedener, erwachsener Mann, der mitten im Leben steht, mit einer wundervollen Frau und zwei wunderbaren Kindern. Ich bin daran gewachsen und erwachsen geworden», sagte er im Interview mit «T-Online».

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 00:01 Uhr