Sängerin und Schauspielerin : Promi-Geburtstag vom 26. Oktober 2019: SoKo

Immer in Bewegung bleiben - das könnte das Motto der eigenwilligen französischen Sängerin und Schauspielerin SoKo sein. Das gilt für ihre Musik, das gilt auch für ihr Leben abseits des Scheinwerferlichtes.

von dpa

26. Oktober 2019, 00:01 Uhr

Mit ihrem Debütalbum «I Thought I Was An Alien» gelang der französischen Sängerin SoKo vor sieben Jahr eine abenteuerliche und zumeist schmerzhafte Irrfahrt durch das Labyrinth der Liebe.

Mit ihrer brüchig-zerbrechlichen Stimme rührte sie die Herzen an und verzückte mit dem Lo-Fi-Charme ihrer Songs Fans und Kritiker gleichermaßen. «Im Grunde ist alles, was ich tue, mich auf meiner Gitarre ausheulen», meinte SoKo, die eigentlich Stéphanie Alexandra Mina Sokolinsk heißt. Heute wird sie 34 Jahre alt.

Schon Jahre zuvor hatte die in Bordeaux geborene Französin bereits mit dem Song «I'll Kill Her» (Ich werde sie umbringen) für Aufsehen gesorgt, als sie darin unverblümt eine Nebenbuhlerin mit blond gebleichten Haaren bedrohte, mit der ihr «Freund» lieber ausgeht. Starker Stoff.

Zunächst auf SoKos MySpace-Seite veröffentlicht, dann auf einer EP erschienen, mauserte sich der Song unter anderem in Dänemark zu einem Hit und landete im Oktober 2007 schließlich auf der Paris Fashion Week, wo ihn Stella McCartney für ihre Show einsetzte.

Nach ihrem Debüt legte SoKo mit «My Dreams Dictate My Reality» (2015) ihr zweites Album vor, auf dem sie ihr rebellisches Wesen in wütende Punk-Songs goss. Hier testet unentwegt jemand seine Grenzen aus.

Das macht SoKo auch als Schauspielerin. In dem Film «Die Tänzerin» (2016) ist sie als die Tanzikone Loïe Fuller an der Seite von Lily-Rose Depp zu sehen, die Isadora Duncan verkörpert. Die beiden haben sich von Anfang an gut verstanden und sind gleich Freundinnen geworden.

Eine Ruhepause scheint SoKo, die als Gesicht von Gucci sich auch als Stilikone einen Namen gemacht hat, nicht zu kennen: «Ich war schon immer ein Workaholic», sagte sie im Interview mit der Website «Be Well». «Ich weiß nicht, wie man sich freinimmt, sonst drehe ich mich im Kreis. Deshalb packe ich meine Tage übervoll, ich tue immer zu viel.»

Zuletzt aber lag ihr Fokus ganz woanders. Die Französin, die aus ihrer Bisexualität nie ein Geheimnis gemacht hat und eine Zeit lang mit «Twilight»-Star Kristen Stewart zusammen war, ist Anfang November 2018 Mutter geworden. Indigo Blue Honey Sokolinski heißt das Kind, der Vater ist unbekannt.

Die Stationen ihrer Schwangerschaft hat sie damals ziemlich lückenlos auf ihren Instagram-Account dokumentiert und scheute sich auch nicht, sich unter anderem als eine Art Jungfrau Maria zu inszenieren.

Jetzt bleibt nur noch das Warten auf das dritte Album, über das SoKo schon seit längerer Zeit spricht. Auf die Bühne ist sie inzwischen aber wieder zurückgekehrt. Im September hatte sie einen Auftritt in einem Schloss in Südfrankreich - im Rahmen eines Gucci-Events. «1. kleine Show in 4 Jahren... ich war so nervös, aber gesegnet, wieder bei mir selbst und wieder draußen zu sein», schrieb SoKo auf Instagram.