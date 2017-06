Erfolgreiche Geschäftsfrau : Promi-Geburtstag vom 27. Juni 2017: Khloé Kardashian

vergrößern 1 von 1 Foto: Damian Shaw 1 von 1

Erst kommen Kim (51 Millionen Dollar), Kylie (18 Millionen) und Kendall (17 Millionen) - und dann schon Khloé (15 Millionen). Die Top-Plätze der bestverdienenden Reality-Stars 2016 sind laut dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» fest in der Hand des Kardashian-Jenner-Clans.

Auf den weiteren Plätzen folgen Khloés Mutter Kris Jenner (11,5 Millionen) und Schwester Kourtney Kardashian (10 Millionen), was den Bekanntheitsgrad und die Dollar-Power der US-Familie unterstreicht, die heute denn 33. Geburtstag von Khloé Kardashian feiern kann.

Und 68 Millionen Khloé-Follower auf Instagram können ebenfalls gratulieren. Wie die gesamte Familie ist die US-Amerikanerin auch ein echter Profi in der Social-Media-Welt. Die Plattformen nutzt sie zudem eifrig, um Werbung für ihre Jeans-Kollektion Good American zu machen, die sie 2016 zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Emma Grede auf den Markt brachte. Das Besondere: Die Jeans sollen sich perfekt jeder Körperform anpassen.

Dank der tatkräftigen Unterstützung durch ihre berühmten Freunde und Schwestern in den sozialen Netzwerken konnte Khloé gleich am ersten Verkaufstag Waren im Wert von 1 Million Dollar umschlagen.

Der Grundstock ihres Erfolges aber ist natürlich auch für Khloé die seit 2007 laufende Reality-Serie «Keeping Up with the Kardashians». Mit ihrer eigenen Talk-Show «Kocktails with Khloé» (2016) hatte sie nicht so viel Glück - sie wurde nach einer Season abgesetzt.

Überhaupt lief im Leben des Kardashian-Girls nicht alles rund. Zuletzt war Khloé durch ihre Ehe und Trennung von Lamar Odom in den Schlagzeilen. Der Basketball-Star war im Oktober 2015 bewusstlos und unter Drogen in einem Bordell aufgefunden worden. Danach hatte er mehrere Schlaganfälle und zwei Herzinfarkte erlitten.

Die beiden hatten sich zwar bereits 2013 getrennt, aber Kardashian sei in dieser Zeit bei ihm gewesen, erzählte Odom dem Magazin «Us Weekly». Sie habe ihm geholfen, seine Erinnerung wiederzuerlangen. Khloé hat selbst Ähnliches erlebt: Nach einem Autounfall im Jahr 2001, bei dem sie durch die Windschutzscheibe flog und sich schwer verletzte, hatte sie selbst lange unter Gedächtnislücken zu leiden gehabt.

Odom und Kardashian wurden schließlich 2016 geschieden. Momentan ist Khloé, die als Teenager für Christain Bale («The Dark Night») schwärmte, mit Tristan Thompson zusammen - ebenfalls ein Basketballspieler. Und der NBA-Star wünscht sich viele Kinder...

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 00:01 Uhr