Shakespeare in Love : Promi-Geburtstag vom 8. April 2020: John Madden

Die besten Filme von John Madden halten gekonnt die Balance zwischen Drama und Komödie. Unterstützt wurde der Regisseur dabei von Stars wie Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Maggie Smith, Helen Mirren oder Tom Wilkinson.

von dpa

08. April 2020, 00:01 Uhr

Von seinem bekanntesten Film ist John Madden immer noch begeistert. Er habe «eine zeitlose Qualität», sagte der britische Regisseur vor einigen Jahr im «Movieweb»-Interview über «Shakespeare in Love» (1998). «Es ist einer der wenigen Filme, die ich gemacht habe, die überhaupt nicht veraltet zu sein scheinen.»

Obwohl die Komödie für Madden, der heute 71 Jahre alt wird, ein «Traumprojekt» war, war der Film ein «andauernder Kampf». «Wir wussten alle», sagte Madden der BBC, «dass wir an etwas Wundervollem arbeiteten, und wir beteten, dass wir alles richtig machen würden.»

Sie machten vieles richtig: Die furiose und geistreiche Komödie über einen verliebten Shakespeare wurde zum Kassenschlager und in sieben Kategorien mit einem Oscar ausgezeichnet. Einer ging an Gwyneth Paltrow, die mit einer tränenreichen Dankesrede für einen erinnerungswürdigen Oscar-Moment sorgte.

Den Erfolg zu wiederholen gelang dem Regisseur danach allerdings nicht sofort. Zuerst floppte die Kriegsromanze «Corellis Mandoline>, die als «wenig glaubhaft und kitschig» kritisiert wurde, danach «Der Beweis - Liebe zwischen Genie und Wahnsinn», da nützten auch Gwyneth Paltrow und Anthony Hopkins in den Hauptrollen nichts.

Der Thriller «Killshot» hätte John Madden schließlich beinahe ganz aus der Bahn werfen können. In Amerika war der Film, in dem Mickey Rourke einen innerlich gebrochenen Auftragskiller spielt, der aus seinem Mafia-Job aussteigen will, ein wirtschaftlicher Totalausfall.

Bei seiner Seniorenkomödie «Best Exotic Marigold Hotel» (2012) machte er dann aber wieder alles richtig. Madden überzeugte - wie schon in «Shakespeare in Love» - mit einer gekonnten Balance zwischen Witz und Drama, tollen Bildern und hochkarätigen Stars.

Der Film über sieben britische Best Ager, die im indischen Jaipur einen Neuanfang wagen, wurde zum Überraschungshit und spielte weltweit mehr als 135 Millionen Dollar ein. Kein Wunder, dass Madden eine Fortsetzung drehte, die ebenfalls ein großer Erfolg wurde. Neben Judi Dench, Maggie Smith und Bill Nighy mischte diesmal auch noch Hollywood-Star Richard Gere mit.

Obwohl John Madden längst selbst ein Best Ager ist - ans Aufhören scheint der Regisseur noch lange nicht zu denken. Momentan arbeitet er an dem Drama «Operation Mincemeat», das während des Zweiten Weltkriegs spielt. Dabei ist auch Colin Firth.