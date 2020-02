Goldener und Silberne Bären : Promis und Protest: Preisverleihung der Berlinale

Wer gewinnt einen silbernen Bären - einen goldenen? Nach zehn Festivaltagen werden die Preisträger geehrt.

von dpa

29. Februar 2020, 19:52 Uhr

In Berlin hat die Preisverleihung der diesjährigen Berlinale begonnen. Auf dem roten Teppich zeigten sich am Samstagabend unter anderem der diesjährige Jurypräsident Jeremy Irons sowie die Schauspielerinnen Jella Haase und Paula Beer. Am Rande der Veranstaltung protestierten einige Demonstranten für mehr Klimaschutz.

Zu den ersten Gewinnern gehörte die französische Komödie «Delete History» («Effacer l’historique»), die mit einem Sonderpreis der Berlinale ausgezeichnet worden. Der Film bekam den «Silbernen Bären - 70. Berlinale». Die Regisseure Benoît Delépine und Gustave Kervern erzählen von drei Menschen, die gegen die Allmacht des Internets und den Konsumterror kämpfen.

Der deutsche Kameramann Jürgen Jürges ist mit einem Silbernen Bären für eine «herausragende künstlerische Leistung» ausgezeichnet worden. Geehrt wurde der 79-Jährige für seine Arbeit am Experimentalfilm «DAU. Natasha» der russischen Regisseure Ilja Chrschanowski und Jekaterina Oertel. Jürges hat in der Vergangenheit unter anderem mit Größen wie Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder gedreht.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Diesmal sind 18 Filme ins Rennen um den Goldenen und den Silbernen Bären gegangen.