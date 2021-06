Schotten-Rock : Purer Wohlklang: Del Amitri sind zurück

Mit anspruchsvollem Radio-Pop verwöhnten Del Amitri schon in den 90ern ihre Fans. 19 Jahre nach dem vermeintlichen Abschiedsalbum kehren sie nun überraschend zurück - ganz ohne Qualitätseinbußen.

Berlin | Das erste Lebenszeichen von Del Amitri nach fast zwei Jahrzehnten Studio-Sendepause übertraf alle Erwartungen: „Close Your Eyes And Think Of England“ war Ende 2020 eine so perfekte schwermütige Ballade, wie man sie selbst diesen Virtuosen des melancholischen Popsongs nach so langer Zeit kaum noch zugetraut hatte. Rund ein halbes Jahr später rundet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.