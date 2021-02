Wegen Pandemie : Queen bleibt zum Thronjubiläum auf Schloss Windsor

Die Corona-Krise hat die üblichen Reisepläne und Feierlichkeiten der britischen Royals durcheinander gebracht. Königin Elizabeth II. und ihr Mann bleiben zumindest einstweilen zu Hause.

Windsor | Auch die Queen muss in Corona-Zeiten mit alten Traditionen brechen: Königin Elizabeth II. ist zu ihrem 69. Thronjubiläum in diesem Jahr auf Schloss Windsor geblieben. „An diesem Tag in 1952, bestieg die Queen den Thron, nachdem ihr Vater König George...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.