Britische Royals : Queen Elizabeth reist nach Schottland

Die „Royal Week“, für die die Queen jeden Sommer nach Schottland reist, musste letztes Jahr coronabedingt ausfallen. Dieses Jahr findet die Reise wieder statt - mit abgespecktem Programm.

Edinburgh | Zur Feier schottischer Traditionen und Kultur reist Königin Elizabeth II. (95) heute in den nördlichsten britischen Landesteil. In der schottischen Hauptstadt Edinburgh wird die Queen während der sogenannten Royal Week (königlichen Woche) in ihrer offiziellen Residenz, dem Holyrood-Palast, wohnen. Es ist die erste längere Reise der Monarchin seit B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.