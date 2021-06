Buckingham-Palast : Queen empfängt US-Präsidenten Biden und First Lady

Die amerikanischen Präsidenten wechseln, die britische Königin bleibt: Die 95-jährige Monarchin will in zehn Tagen Joe Biden und seine Frau Jill auf Schloss Windsor empfangen.

Windsor | Bei seinem Besuch in Europa trifft US-Präsident Joe Biden (78) auch die britische Königin Elizabeth II. (95). Die Queen werde Biden und dessen Ehefrau Jill am 13. Juni auf Schloss Windsor nahe London empfangen, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. Biden und die First Lady nehmen zuvor - wie unter anderem auch Kanzlerin Angela Merkel - vo...

