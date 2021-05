Britische Royals : Queen erinnert sich an Zeit als Rettungsschwimmerin

Mit 14 Jahren schaffte die spätere Queen Elizabeth ihr Junior-Abzeichen bei den Rettungschwimmern. Darauf ist die Monarchin heute noch stolz, wie sie gut gelaunt sagte.

Windsor | Queen Elizabeth II. hat sich in einer Videoschalte mit der Royal Life Saving Society gut gelaunt an ihre Zeit als junge Rettungsschwimmerin zurückerinnert. „Es war ein großartiger Erfolg und ich war sehr stolz darauf, das Abzeichen vorne auf meinem Badeanzug zu tragen“, sagte die 95-Jährige in einem Video des Treffens, das der Palast am Montag verö...

