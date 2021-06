Königshaus : Queen-Schwiegertochter Sophie: Wir sind noch immer Familie

In jeder Familie gibt es mal Streit. So auch in der britischen Königsfamilie. Queen-Schwiegertochter Herzogin Sophie betonte nun aber den Familienzusammenhalt.

London | Queen-Schwiegertochter Herzogin Sophie (56) hat trotz des Streits um Prinz Harry (36) den Zusammenhalt der königlichen Familie betont. „Wir sind noch immer eine Familie, egal was passiert, das werden wir immer sein“, sagte die Ehefrau von Prinz Edward, dem jüngsten Sohn von Königin Elizabeth II. (95), dem „Telegraph Magazine“. Mit Queen-Enkel Harry...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.