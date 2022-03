Film : Quentin Tarantino: Eine Filmikone wird 59

Quentin Tarantinos Stil ist so einfach, wie genial. Mit immer wiederkehrenden Mitteln gelingt es ihm, seine Zuschauer in den Bann zu ziehen und selbst zu einem Phänomen zu wachsen.

Mit „Once Upon Time in Hollywood“ kam sein neunter Film 2019 in die Kinos. Wie immer ein großer Erfolg, wie zwei Golden-Globe-Auszeichnungen belegen. Mit seinem gleichnamigen Buch ist der Hollywood-Regisseur seit dem letzten Jahr auch Romanautor. Heute wird Quentin Tarantino 59 Jahre alt. Zwischen Videoboxen zum Erfolg geschrieben Tarantino, der auch a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.