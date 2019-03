Aus Dating wird Mobbing : «Rate Your Date»: Komödie von David Dietl

Um die Liebe in Zeiten von Dating-Apps dreht sich alles in «Rate Your Date». Regisseur David Dietl versucht in seinem Film auch die Schattenseiten des Onlinedatings aufzuzeigen.

von dpa

04. März 2019, 10:06 Uhr

Teresa (Alicia von Rittberg) datet jedes Wochenende neue Männer und kostet ihr Leben als Single in Berlin in vollen Zügen aus. Ihre alleinerziehende beste Freundin Patricia (Nilam Farooq) ist das genaue Gegenteil. Sie glaubt noch an die große Liebe.

Und deshalb datet sie nicht wahllos Typen, sondern wartet, bis es von ganz allein «Klick» macht. Zu oft musste sie feststellen, dass die Männer etwas ganz anderes sind als sie vorgeben. Für Teresa ist diese Erkenntnis die Initialzündung für ein Projekt: Sie will eine App entwickeln lassen, über die man seine Date- und Sexpartner mit Hilfe von Hashtags bewerten kann. #Sextremist oder #MissPerfect?

Tatsächlich liebt ganz Deutschland die App, doch als Teresa vorschlägt, dass Nutzer auch ihre eigenen Hashtags vergeben können, schlägt die Stimmung um und aus der Datingapp wird eine Mobbingapp...

Rate Your Date, Deutschland 2019, 110 Min., FSK o.A., von David Dietl, mit Alicia von Rittberg, Nilam Farooq, Edin Hasanovic