Rassismus-Eklat bei IBES 2022 : Rauswurf aus RTL-Dschungelcamp – so äußert sich Janina Youssefian

Das Dschungelcamp 2022 hat seinen Skandal: Wegen einer als rassistisch gewerteten Bemerkung gegenüber Kontrahentin Linda Nobat muss Janina Youssefian die Show sofort verlassen. Für ihre Äußerung hat sich die Kandidatin entschuldigt.

von Daniel Benedict

25. Januar 2022, 09:58 Uhr

Rassistische Bemerkung

An Tag vier ist im RTL-Dschungelcamp die Zeit der inszenierten Eklats und Konflikte vorbei. „Teppich-Luder“ Janina Youssefian musste die Show nach einer rassistischen Äußerung gegenüber Kandidatin Linda Nobat verlassen. In der Folge, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, begleiteten Mitarbeiter die 39-Jährige aus dem Camp in Südafrika.

RTL-Erklärung auf Twitter

Die Nachricht kam noch während der Ausstrahlung von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus” in den sozialen Netzwerken. Zunächst twitterte RTL nur, dass man beim Zuschauer-Voting nicht für Janina anrufen könne.

Die Gründe waren dann unerwartet hässlich: „Bei einem heftigen Streit hat Janina Youssefian Linda Nobat mit einer rassistischen Bemerkung beleidigt. RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht und hat daher entschieden, dass Janina nicht mehr an der laufenden Staffel #IBES teilnehmen darf”, schrieb der Sender auf Twitter.

Und weiter: „Die Verantwortlichen haben Janina Youssefian über diese Entscheidung informiert und sie hat daraufhin umgehend das Dschungelcamp verlassen müssen. Ihr Mitwirkendenvertrag wurde gekündigt und sie wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihre Heimreise antreten.”

Youssefian entschuldigt sich

Als Reaktion auf ihren Rauswurf hat Youssefian bei Instagram um Verzeihung gebeten. „Ich möchte mich öffentlich für meine Äußerungen entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerung Linda (Nobat) gegenüber sind nicht zu entschuldigen“, postete die 39-Jährige am frühen Dienstagmorgen in dem sozialen Netzwerk. Dazu stellte sie ein Bild, auf dem in großen Buchstaben „Ich bin gegen Rassismus“ zu lesen ist.

Youssefian weiter: „Ich habe selbst einen Immigrations Hintergrund und möchte noch mal ausdrücklich sagen, dass ich mich von Rassismus distanziere und diesen nicht toleriere. Ich habe selbst schon selber Rassismus erfahren müssen und weiß, wie schmerzlich es ist. Es ist die unterste Form einer Beleidigung.“ Sie könne die Situation aber nicht zurückdrehen.

Was war passiert?

Youssefian und Nobat waren nach einer zunächst gemeinsam überstandenen Dschungelprüfung in einen heftigen Streit geraten und hatten sich gegenseitig beleidigt. Beide Frauen rutschten dabei zusehends tiefer unter die Gürtellinie. In diesem Zusammenhang äußerte sich Youssefian rassistisch und beleidigend gegenüber Nobat. Sie warf ihrer Kontrahentin entgegen: „Geh´ doch wieder in den Busch zurück, wo du hingehörst.“

Das wurde von den anderen Campern umgehend kritisiert: „Das geht so nicht, so was bleibt heutzutage nicht mehr ohne Folgen“, sagte etwa Jasmin Herren. Und Harald Glööckler fasste die Situation zusammen: „Da denk ich mir, geht's noch? Unsäglich peinlich.“

Die 39-Jährige versuchte noch, sich bei Nobat zu entschuldigen: „Es tut mir leid, wenn das rassistisch rüberkam. Das war nicht so gemeint.“ Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin nahm die Entschuldigung jedoch nicht an. Sie habe Youssefian gehört, wollte ihr aber in Zukunft aus dem Weg gehen, kündigte sie an. „Wer etwas Rassistisches sagt, ist auch Rassist“, sagte die 26-Jährige.

Kandidat im Dschungelcamp zeigt Hitlergruß

In der Geschichte der Reality-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ (IBES), die aktuell in der 15. Staffel ausgestrahlt wird, gab es erst einen vergleichbaren Fall, wie ein RTL-Sprecher auf Nachfrage bestätigte. 2008 flog in der dritten Staffel der Rapper DJ Tomekk aus der Sendung, nachdem ein Privatvideo von ihm aufgetaucht war, auf dem der damals 32-Jährige den Hitlergruß zeigte. Seitdem habe es keine solche Situation mehr gegeben, sagte der RTL-Sprecher.

Was am Montagabend sonst noch geschah: Jasmin Herren berichtete unter Tränen von der Suchterkrankung und dem Tod ihres Ehemanns Willi Herren und stritt sich mit Anouschka Renzi über die Verteilung der Essensrationen. Filip Pavlovic und Tara Tabitha erstickten ihre aufkeimende Romanze in einem Streit übers Wäschewaschen und stellten fest, dass sie sich gegenseitig nicht verstehen. Pavlovic sah sich zudem plötzlich vom Baum fallenden Affen-Exkrementen ausgesetzt. „Nicht, dass ich jetzt Hepatitis kriege“, äußerte der 27-Jährige besorgt.