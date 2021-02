Große Pläne für 2022 : Richard Lugner ohne Opernball und Partnerin

Ohne Pandemie wäre jetzt Opernball. Das Schaulaufen der 5000 Gäste fällt aus, so wie die gesamte Wiener Ballsaison. Das reißt Löcher in viele Kassen. In der Staatsoper herrscht dennoch reges Treiben.

Wien | Auch wenn sein großer Auftritt beim Wiener Opernball dieses Mal wegen Corona ausfällt, ist Richard „Mörtel“ Lugner nur bedingt traurig. „Ich erspare mir Geld und viel Aufregung, aber mir tut es auch leid“, sagte der 88-Jährige der Deutschen Presse-Agent...

