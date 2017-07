Einsatz für Entwicklungsländer : Rihanna wirbt im Élyséepalast für Bildungsinvestitionen

vergrößern 1 von 1 Foto: Michel Euler 1 von 1

Sie ist Botschafterin der Organisation «Global Partnership for Education» («Weltweite Bildungspartnerschaft») und hatte sich mit ihrem Anliegen via Twitter auch an Macron gewandt.

Auf Bildern war Rihanna mit dunkler Jacke gemeinsam mit Macrons Frau und «Première Dame» Brigitte Macron auf den Stufen des Élyséepalasts zu sehen.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 19:37 Uhr