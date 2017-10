Ex-Beatle : Ringo Starr will immer weiter trommeln

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastien Nogier 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 14:46 Uhr

Ringo Starr will nie aufhören, Musik zu machen. «Ich werde nie in Rente gehen», sagte der 77-jährige frühere Beatles-Drummer im «Zeit-Magazin»-Interview. «Das fiele mir nie im Traum ein. Das würde auch nicht funktionieren.»

Für 2017 habe er ursprünglich geplant gehabt, mal eine Pause einzulegen. «Und bereits am 12. Januar langweilte ich mich so sehr, dass ich zusagte, wieder auf Tournee zu gehen.»

Seinen früheren Bandkollegen Paul McCartney (75) trifft Ringo Starr nach wie vor regelmäßig: «Wir verabreden uns so drei, vier Mal im Jahr», sagte er. «Meistens kommt er bei mir in Los Angeles vorbei, wenn er in der Stadt ist. Dann essen wir gemeinsam und plaudern, so wie das alte Freunde nun mal tun.»

Ringo Starr, der zwischen seinen Wohnungen in London, Monaco und Los Angeles pendelt, hat gerade sein 19. Soloalbum «Give More Love» fertiggestellt. Paul McCartney wirkt bei zwei Stücken darauf mit.