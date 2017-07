Britische Sängerin : Rita Ora liebt Schlafanzüge und Fast Food im Bett

vergrößern 1 von 2 Foto: Britta Pedersen 1 von 2

Die britische Sängerin Rita Ora ist verrückt nach Nachtwäsche. «Ich bin eine echte Schlafmütze», sagte die 26-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Nachtwäsche ist genau mein Ding.» Deshalb sammle sie alles, was man für einen kuscheligen Abend braucht: von Morgenmänteln, Pyjamas bis hin zu Sprays und Ölen.

Ein gelungener Abend für Ora: Rein in den Schlafanzug, Brille aufsetzen und ab in die Federn - am besten mit Pizza, Chicken Nuggets oder Burger. Und: «Sicher gehen, dass meine Unterwäsche bequem ist.» Rita Ora bringt Ende des Jahres ein neues Album heraus.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 07:47 Uhr