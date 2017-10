Neues aus Hollywood : Riz Ahmed nimmt «Hamlet»-Rolle ins Visier

vergrößern 1 von 1 Foto: Andy Rain 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Okt.2017 | 11:57 Uhr

Der frisch gekürte Emmy-Preisträger Riz Ahmed (34, «The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht») verhandelt mit Netflix um eine große Spielfilmrolle. Laut «Deadline.com» will er in der geplanten Hamlet-Verfilmung die Hauptfigur eines Sohnes spielen, der die Ermordung seines Vater rächen will.

Die moderne Version des Shakespeare-Dramas soll im heutigen London in einer Welt von Intrigen und politischer Unruhe angesiedelt werden. Ahmed hat zusammen mit Mike Lesslie («Assassin's Creed») auch das Drehbuch geschrieben. Er war zuvor in Filmen wie «Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis» und «Rogue One: A Star Wars Story» zu sehen.