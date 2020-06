Schauspiel-Star : Robert De Niro spricht über die Erziehung seiner Kinder

De Niro meldet sich in Sachen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner ein. Er berichtet von eigenen Erfahrungen, denn seine sechs Kinder seien «alle halb schwarz», wie er in einer US-Talkshow sagte.

von dpa

12. Juni 2020, 13:44 Uhr

Der Oscarpreisträger Robert De Niro (76) berichtet vom Leben mit seinen sechs afroamerikanischen Kindern.

«Meine Kinder sind alle halb schwarz, (...) und sogar ich nehme bestimmte Dinge als selbstverständlich hin», sagte der Schauspieler bei der «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Seinen Kindern Verhaltensweisen mitzugeben, wie sie sich bei einer Polizeikontrolle zu verhalten hätten, sei jedoch beängstigend - «das muss sich ändern».

Jeder, der einen Menschen aus einem anderen Grund als Selbstverteidigung oder der Verteidigung anderer verletze, solle diesen Job nicht ausüben, sagte De Niro und bezog sich dabei auf die Fälle von Polizeigewalt in den USA. Seitdem der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist, demonstrieren in den USA tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner.

De Niros älteste Kinder Drena (48) und Raphael (44) hat er mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (24) sind von seiner Ex-Frau Toukie Smith, sein Sohn Elliot (22) und seine Tochter Helen (8) hat er mit seiner Ex-Frau Grace Hightower.

