Fantasy-Reihe : Rupert Grint: „Harry Potter“-Dreharbeiten manchmal einengend

Als Ron Weasley ist Rupert Grint berühmt geworden. Aber für den Schauspieler war es eine nicht immer ganz einfache Zeit.

London | Der britische Schauspieler Rupert Grint (32) hat die Dreharbeiten der „Harry Potter“-Filme zeitweise als sehr fordernd in Erinnerung. „Es gab definitiv eine Zeit, in der es sich ziemlich einengend angefühlt hat“, sagte Grint im Podcast „Armchair Expert“. „Es war mühsam. Es ging gewissermaßen jeden Tag - für am Ende zehn Jahre.“ Zugleich halte er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.