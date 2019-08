Schlechte Sicht : Russell Crowe ärgert sich über Platz bei Basketballspiel

Russell Crowe freute sich riesig auf den Basketball-WM-Test der australischen Mannschaft. Aber mit seinem Platz war der Schauspieler nicht zufrieden. Auf Twitter machte er seinem Ärger Luft.

von dpa

23. August 2019, 11:09 Uhr

Nach dem WM-Test zwischen Australien und den USA hat Schauspieler Russel Crowe mit mehreren Tweets seinen Unmut über angeblich schlechte Sitze im Stadion Platz geäußert.

«Wenn ihr nicht unter den 50.000 Zuschauern dort wart und euch entschieden habt, es zu Hause im TV zu schauen, gute Entscheidung», twitterte der in Neuseeland geborene Wahlaustralier. Dazu stellte er ein Video online, in dem mehrere Menschen die Sicht auf ein erhöhtes Spielfeld versperren.

Die Veranstalter hatten Plastikstühle in über 20 Reihen rund um das Spielfeld-Plateau im Melbourner Marvel-Stadion aufgebaut. Rund 900 Euro habe ihn die Karte gekostet, schrieb der 55-jährige. Neben Crowe hatten sich auch viele andere Besucher über die Zuschauerplätze beklagt. Die Veranstalter hingegen schrieben in einem Statement, es hätte sie viel positives Feedback erreicht. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission kündigte Ermittlungen an.

Mit dem Spiel am Donnerstag gewannen die favorisierten US-Basketballer ihren zweiten internationalen Test vor der Weltmeisterschaft in China. Das Team von Erfolgstrainer Gregg Popovich bezwang Australien mit 102:86 (44:43). Vergangene Woche hatten die USA bereits gegen Spanien mit 90:81 erfolgreich getestet.